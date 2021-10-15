Ситуация неблагоприятная: Роспотребнадзор дал оценку распространению коронавируса в Ленобласти

В регионе достигли одних из самых высоких цифр по суточному приросту случаев коронавируса.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольги Историк, в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Она отметила, что жители Ленобласти недостаточно активно вакцинируются для формирования коллективного иммунитета.

Так, со второй половины сентября в регионе каждая следующая неделя по заболеваемости превышает предыдущую, а предпосылок для снижения нет.