Ситуация неблагоприятная: Роспотребнадзор дал оценку распространению коронавируса в Ленобласти

В регионе достигли одних из самых высоких цифр по суточному приросту случаев коронавируса.
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольги Историк, в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
Она отметила, что жители Ленобласти недостаточно активно вакцинируются для формирования коллективного иммунитета.
Так, со второй половины сентября в регионе каждая следующая неделя по заболеваемости превышает предыдущую, а предпосылок для снижения нет.
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14.10.2021 66