Ситуация неблагоприятная: Роспотребнадзор дал оценку распространению коронавируса в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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В регионе достигли одних из самых высоких цифр по суточному приросту случаев коронавируса.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольги Историк, в регионе складывается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Она отметила, что жители Ленобласти недостаточно активно вакцинируются для формирования коллективного иммунитета.

Так, со второй половины сентября в регионе каждая следующая неделя по заболеваемости превышает предыдущую, а предпосылок для снижения нет.

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14.10.2021 66
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