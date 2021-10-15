В Луге сожгли площадку для раздельного сбора мусора — фото

Автор: Александр Селиванов
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В сети появились снимки с места происшествия.

В Луге сожгли площадку для раздельного сбора мусора - фото Россия, Россине, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, Мусорки, мусор, луга, Ленобласть, вандалы, вандализмИсточник: Юрий Намлиев/Instagram
В Луге сожгли площадку для раздельного сбора мусора - фото Россия, Россине, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, Мусорки, мусор, луга, Ленобласть, вандалы, вандализмИсточник: Юрий Намлиев/Instagram
В Луге сожгли площадку для раздельного сбора мусора - фото Россия, Россине, происшествие, Пожары в России, Пожары в Ленобласти, Мусорки, мусор, луга, Ленобласть, вандалы, вандализмИсточник: Юрий Намлиев/Instagram

По словам главы администрации Лужского района Юрия Намлиева, площадка для раздельного сбора мусора находилась на улице Железнодорожной в Луге.

Площадка была разгромлена и подожжена. Огонь обратил в пепел контейнеры для сбора мусора.

— Всё ещё не могу подобрать эпитет для этого человека, — написал глава района в своем Instagram аккаунте.
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01.10.2021 491
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