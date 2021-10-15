В Луге сожгли площадку для раздельного сбора мусора — фото

В сети появились снимки с места происшествия.

Источник: Юрий Намлиев/Instagram Источник: Юрий Намлиев/Instagram Источник: Юрий Намлиев/Instagram

По словам главы администрации Лужского района Юрия Намлиева, площадка для раздельного сбора мусора находилась на улице Железнодорожной в Луге.

Площадка была разгромлена и подожжена. Огонь обратил в пепел контейнеры для сбора мусора.

— Всё ещё не могу подобрать эпитет для этого человека, — написал глава района в своем Instagram аккаунте.