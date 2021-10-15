Росстат объявил о начале всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения началась по всей России, об этом сегодня объявил глава Росстата Павел Малков. В нынешнем году мероприятие впервые пройдет в цифровом формате.

У россиян есть возможность заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Сделать это необходимо до 8 ноября включительно. С одного аккаунта можно будет переписать сразу всех членов семьи, которые живут с владельцем учетной записи. Традиционная форма переписи никуда не денется. Живые переписчики продолжат ходить по квартирам, но вместо бумаг их оснастят планшетами. Пройти перепись можно будет и на переписных участках, расположенных в МФЦ.

Официально Всероссийская перепись стартовала еще 1 октября с труднодоступных территорий. За это время в ней приняло участие около 300 тыс. человек. Продлится мероприятие до 14 ноября.