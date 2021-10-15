Мурашко призвал медиков пенсионеров вакцинироваться и вернуться к работе

Пандемия COVID-19 все сильнее бьет по России, число новых случаев заражения продолжает расти. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал ушедших на пенсию медиков вернуться к работе.

— Часть медицинских работников старших возрастов ушли на пенсию после объявления самоизоляции. Мы уже имеем вакцину и хотим призвать врачей сделать прививку и вернуться к работе, – сообщил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация сегодня позволяет защитить здоровье. В российских регионах уже наблюдается, как ушедшие на пенсию врачи вакцинируются и возвращаются к работе, добавил Михаил Мурашко.

Министр ранее отмечал об увеличении нагрузки на стационары, где лечатся больные коронавирусом. Всего в России лечатся 1,1 миллиона пациентов, в связи с чем Михаил Мурашко призвал активнее вовлекать в процесс вакцинации граждан.