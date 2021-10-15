«Набережная мыса будет привлекательна и удобна»: в Выборге меняют движение на Смоляном мысе

Автор: Анастасия Щербакова
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В Выборге утверждено предложение изменить схему дорожного движения на Смоляном мысе.

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Фото: Администрация Выборгского района

По набережной Адмирала Апраксина, после съезда с Крепостного моста, будет введено одностороннее движение до пересечения с улицей Штурма, рассказали в Администрации Выборгского района.

При этом, движение транспорта по улице Штурма  станет двусторонним. Для этого там уже расширили проезжую часть. До этого она была гравийной, но теперь станет асфальтированной, с тротуаром по одной стороне и уличным освещением.

Изменения на данном участке позволят парковать машины на улице Штурма. Около здания Ленинградского областного архива оборудована парковка.

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Фото: Администрация Выборгского района

В настоящее время проходит согласование схемы дорожного движения по установке дорожных знаков. Планируется, что новые правила вступят в силу в этом году, после завершения работ на улице Штурма.

Получится завершенный красивый ансамбль. Набережная мыса, закольцованная с улицей Штурма, будет привлекательна и удобна для посещения, — первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, куратор Выборгского района Роман Марков.
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