В Кингисеппе вновь нашли и сожгли 560 кг «санкционки» — видео

Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора вновь нашли на одном из складов временного хранения Кингисеппа.

На этот раз было найдено 560,4 кг продукции, запрещенной к ввозу на территорию России. Со склада изъято 378,3 кг сыра, 119 кг сливочного масла, 39,5 кг колбасы, более 22 кг хамона и 1,3 кг шпика. Продукты были произведены в Финляндии, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Испании, сообщили в ведомстве.

Вся изъятая продукция была сожжена, сообщили в ведомстве.

Ранее в Кингисеппе со складов временного хранения было изъято и уничтожено почти 150 кг «санкционки».