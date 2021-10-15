Последствия жуткой аварии в Выборге попали на видео

Появились подробности серьезного столкновения «Нивы» и «BMW» на Петровской площади в Выборге. У внедорожника вырвало двери, а его водителя и пассажирку госпитализировали.

Предполагаемым виновником ДТП стал водитель «BMW», который выехал на изгибе дороги на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Нивой». В результате удара у отечественного авто разворотило половину кузова.

По информации 47news со ссылкой на ОГИБДД Выборгского района, в аварии пострадали 56-летний водитель «Нивы» и 40-летняя пассажирка. Они госпитализированы с травмами. 36-летний водитель BMW остался цел.

О происшествии мы сообщали ранее. В комментариях к публикациям в соцсетях пользователи указывали, что этот участок дороги является проблемным и там постоянно происходят ДТП.