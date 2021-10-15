В Кудрово завершается строительство моста через реку Оккервиль

Во Всеволожском районе подходят к концу работы по строительству моста через Оккервиль в русле реки, который соединит проспект Строителей.

Информация об этом появилась в пятницу, 15 октября. Как передает портал Online47 со ссылкой на Дирекцию КРТ Ленобласти, рабочие завершают соединение проспекта Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом. Таким образом мост соединит северное и южное Кудрово.

Также мост улучшит дорожную обстановку и обеспечит доступ к детскому саду, школе и строящемуся зданию полиции. Под мостом будет обустроен пешеходный переход от парка в зеленую зону, которая будет уходить за кольцевую автодорогу. Сам мост – четырехполосный, ширина полосы движения составляет 3,5 метра, ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – три метра, велодорожки – 2,5 метра.