В России стартовали продажи смарт-часов Apple Watch Series 7

За 41 мм корпус покупателю придется отдать 39 990 рублей. За версию корпуса 45 мм — на три тысячи больше.

По заявлениям компании Apple новая серия смарт-часов является самой прочной в истории. Также у седьмой серии Apple Watch самый большой дисплей в линейке.

По сравнению со своими предшественниками, новые часы заряжаются на 33% быстрее.

С помощью девайса можно будет делать ЭКГ и измерять уровень кислорода в крови.