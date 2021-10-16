В России стартовали продажи смарт-часов Apple Watch Series 7

За 41 мм корпус покупателю придется отдать 39 990 рублей. За версию корпуса 45 мм — на три тысячи больше.
По заявлениям компании Apple новая серия смарт-часов является самой прочной в истории. Также у седьмой серии Apple Watch самый большой дисплей в линейке.
По сравнению со своими предшественниками, новые часы заряжаются на 33% быстрее.
С помощью девайса можно будет делать ЭКГ и измерять уровень кислорода в крови.
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13.10.2021 119