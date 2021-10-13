Компания Apple сокращает производство смартфонов iPhone 13 на 10 млн штук

Автор: Александр Селиванов
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Apple сократила производство iPhone 13 на 10 млн единиц — этот статус сохранится до конца текущего года.

Как сообщается, всё дело в нехватке компонентов — чипов для контроля питания OLED-матриц от Texas Instruments и модулей беспроводной связи от Broadcom.

По другим данным, дефицит имеется во всех странах, а при заказе iPhone 13 придётся ждать 4–5 недель. Самое интересное, что это почти точно повторяет ситуацию с PS5, Xbox Series и видеокартами.

Отметим, что аналогичная проблема есть и в других отраслях, в том числе в автомобильной. Эксперты считают, что подобная ситуация может сохраниться и в будущем году.

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