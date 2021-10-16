Биологи выяснили, на какие запахи человек реагирует быстрее всего

Ученые из Каролинского института исследовали скорость реакции человека на запахи.

Способность млекопитающих выявлять опасность по запаху и реагировать на нее — нужная для выживания вещь. Выяснилось, что реакция человека на опасный запах гораздо более быстрая, нежели считалось ранее.

— Мы выяснили, что человек реагирует на неприятные запахи, связанные с опасностью, бессознательно и очень быстро, — сообщил один из авторов работы Бехзад Иравани.

Чтобы определить это, специалисты разработали метод, впервые позволивший измерить сигналы от обонятельной луковицы человека. Она анализирует запахи и передает сигналы участкам мозга, контролирующим движение. В трех экспериментах добровольцы реагировали на шесть различных запахов, хороших и плохих.

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Как оказалось, сигнал от неприятных обрабатывается быстрее. Сверх того, при его регистрации мгновенно бессознательно генерируется моторная реакция, и человек интуитивно пытается уклониться от того, что пахнет плохо и, потенциально, опасно. Инстинкт уклонения срабатывает приблизительно спустя 300 миллисекунд.