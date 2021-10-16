Биологи выяснили, на какие запахи человек реагирует быстрее всего

Ученые из Каролинского института исследовали скорость реакции человека на запахи.
Способность млекопитающих выявлять опасность по запаху и реагировать на нее — нужная для выживания вещь. Выяснилось, что реакция человека на опасный запах гораздо более быстрая, нежели считалось ранее.
Чтобы определить это, специалисты разработали метод, впервые позволивший измерить сигналы от обонятельной луковицы человека. Она анализирует запахи и передает сигналы участкам мозга, контролирующим движение. В трех экспериментах добровольцы реагировали на шесть различных запахов, хороших и плохих.
Как оказалось, сигнал от неприятных обрабатывается быстрее. Сверх того, при его регистрации мгновенно бессознательно генерируется моторная реакция, и человек интуитивно пытается уклониться от того, что пахнет плохо и, потенциально, опасно. Инстинкт уклонения срабатывает приблизительно спустя 300 миллисекунд.