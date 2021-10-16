В России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за сутки

В России впервые за пандемию зафиксировали более 1 тысячи смертей от коронавируса за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб 16 октября.
За минувшие сутки в стране выявлено 1 002 смерти от ковида, сутками ранее было 999. Всего с начала пандемии умерли в России 222 315 пациентов.
Условная летальность сохраняется на уровне 2,79%.
Всего в России за сутки выявлено 33 208 случаев заражения коронавирусом, что тоже является максимумом с начала пандемии.
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16.10.2021 37