В России впервые с начала пандемии умерли более 1000 пациентов с COVID-19 за сутки

В России впервые за пандемию зафиксировали более 1 тысячи смертей от коронавируса за сутки. Об этом сообщает федеральный оперштаб 16 октября.

За минувшие сутки в стране выявлено 1 002 смерти от ковида, сутками ранее было 999. Всего с начала пандемии умерли в России 222 315 пациентов.

Условная летальность сохраняется на уровне 2,79%.

Всего в России за сутки выявлено 33 208 случаев заражения коронавирусом, что тоже является максимумом с начала пандемии.