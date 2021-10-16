В России побит новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Всего за сутки COVID-19 заразилось более 33 тысяч человек.
По информации оперативного штаба, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 33 208 случаев.
Отмечаются, что это новый антирекорд. Предыдущим максимумом было 32 196 новых случаев заболевания за сутки.
За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 958 384 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.
Вам будет интересно
Рост продолжается: стало известно, где 16 октября зафиксированы 298 новых случаев COVID-19 в Ленобласти
В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 298 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 октября. Бокситогорский район:...
16.10.2021 64