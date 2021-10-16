В России побит новый рекорд по числу заражений коронавирусом

Всего за сутки COVID-19 заразилось более 33 тысяч человек.

По информации оперативного штаба, суточный прирост заболевших коронавирусом составил 33 208 случаев.

Отмечаются, что это новый антирекорд. Предыдущим максимумом было 32 196 новых случаев заболевания за сутки.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 958 384 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,42%.