Настоятель Андреевского собора в Волхове скончался от осложнений COVID-19

При его участии строили храмы под Лодейным Полем и в Волхове.

По информации пресс-службы Тихвинской епархии, секретарь Тихвинского епархиального управления, настоятель Андреевского собора в Волхове иеромонах Онуфрий скончался на 40-м году жизни.

Отмечается, что священнослужитель скончался 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В правительстве Ленобласти уже выразили глубочайшие соболезнования в связи с кончиной иеромонаха Онуфрия.