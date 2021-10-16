Настоятель Андреевского собора в Волхове скончался от осложнений COVID-19

При его участии строили храмы под Лодейным Полем и в Волхове.
По информации пресс-службы Тихвинской епархии, секретарь Тихвинского епархиального управления, настоятель Андреевского собора в Волхове иеромонах Онуфрий скончался на 40-м году жизни.
Отмечается, что священнослужитель скончался 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В правительстве Ленобласти уже выразили глубочайшие соболезнования в связи с кончиной иеромонаха Онуфрия.
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