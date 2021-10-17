В Ленинградской области отмечают День отца

Впервые в масштабах всей страны отмечается новый праздник — День отца. Указ об установлении праздника ранее подписал Владимир Путин.

День отца в России будет отмечается каждый год в третье воскресенье октября. Александр Дрозденко уже обратился к жителям 47-го региона по случаю торжества.

Уверен, что этот праздник станет еще одним шагом к укреплению роли отца в семье и повышению его авторитета в обществе. А для самих пап ― это возможность еще раз осознать, какая важная миссия на них возложена ― вырастить умных, порядочных и достойных своей страны граждан, — отметил в своём поздравлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Согласно данным ЗАГСа, в Ленобласти за последние девять месяцев отцами стали 9 280 мужчин. Больше всего отцов – в возрасте 25-39 лет, а девять мужчин стали счастливыми папами в возрасте 60-70 лет, сообщается на сайте Правительства Ленобласти.

При этом в регионе по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 2014 года вручают знак «Отцовская доблесть». Награду с 2014 года получили 89 многодетных отцов, 12 пап будут награждены в этом году. Вместе со знаком отличия папам предоставляется денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.