В Кудрово 20 автомобилистов едва не устроили драку за парковочные места

В одном из спальных районов Кудрово произошел конфликт между жильцами за парковку. Самых активных прибывшая полиция увезла в участок.

Инцидент произошел в субботу, 16 октября у дома Ленинградской улице в Кудрово, рассказали в пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 19:00 часов около 20 человек устроили разборки за парковочные места у дома. В конфликт пришлось вмешаться полиции, которая предотвратила драку, а самых активных задержала.

Всего в участок были доставлены 9 человек. Их привлекут к административной ответственности.