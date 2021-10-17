На дорогах станет чище: в Ленобласть поступило 29 единиц спецтехники

В дорожные предприятия Ленинградской области закуплено 29 новых машин для обслуживания региональных трасс. Всего же за несколько лет в область поступило около 140 подобной техники.

Как рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти в воскресенье, 17 октября, спецтехника была приобретена в рамках специальной лизинговой программы.

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Большая часть новой техники — комбинированные дорожные машины на базе известных белорусских МАЗов. Грядущей зимой они будут использоваться для уборки снега на областных дорогах, а летом — для проведения ремонтов и перевозки грузов. Чуть ранее дорожники получили пять специальных поливо-моечных машин: щетки сделаны таким образом чтобы вычищать мелкую пыль даже в стыках бордюрного камня и на подъездах к остановкам общественного транспорта. Машины могут подмести за час около 25 километров и убрать свыше одной тонны смета за минуту.