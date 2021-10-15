Суд поместил под стражу гонщика, который совершил прыжок на машине с моста в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу Сергея Полева, устроившего, в буквальном смысле, искромётный прыжок на проезжей части Верхнего Лебяжьего моста.

Данная мера пресечения избрана молодому человеку до 13 декабря.

«Следствие, обосновывая ходатайство, сообщило, что фигурант может продолжить заниматься преступной деятельностью, в частности, с целью получения незаконного дохода публиковать ролики в социальных сетях с моментами совершения им преступлений», — пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, 26-летнего приезжего из Красноярска задержали 13 октября по месту временного проживания на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге. Автомобиль Skoda Octavia, на котором он совершил трюк, был найден в гараже на Малой Балканской улице и ранее принадлежала жительнице Красноярска, но сейчас снята с учета и передвигалась по стране с архивными номерами.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213, ч. 2, УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти). Задержанному грозит наказание вплоть до лишения свободы на 7 лет.