«У людей нет доверия к вакцине»: депутат Госдумы заявил о провале информационной кампании по вакцинации

Депутат Государственный думы Петр Толстой считает безрезультатной проводимую кампанию по призыву населения вакцинироваться от коронавируса.

телеграмм-канале. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает, — говорит Толстой у себя в

Также депутат разместил в своем блоге фрагмент телепередачи на НТВ, где он высказывается об этом проблеме.

По мнению депутат, сказать людям «делайте прививку» — недостаточно, а усилия экспертов в плане «просветительской» работы с населением о важности вакцинации провалены.

Петр Толстой напомнил, что по данным Минздрава, среди привитых в тяжелой форме коронавирус переносят лишь 0,3%. А большинство из тех, кто оказывается в коронавирусных стационарах, прививку от вируса не делали, заявил Толстой.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 301 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 октября.