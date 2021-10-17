«У людей нет доверия к вакцине»: депутат Госдумы заявил о провале информационной кампании по вакцинации

Депутат Государственный думы Петр Толстой считает безрезультатной проводимую кампанию по призыву населения вакцинироваться от коронавируса.
Также депутат разместил в своем блоге фрагмент телепередачи на НТВ, где он высказывается об этом проблеме.
По мнению депутат, сказать людям «делайте прививку» — недостаточно, а усилия экспертов в плане «просветительской» работы с населением о важности вакцинации провалены.
Петр Толстой напомнил, что по данным Минздрава, среди привитых в тяжелой форме коронавирус переносят лишь 0,3%. А большинство из тех, кто оказывается в коронавирусных стационарах, прививку от вируса не делали, заявил Толстой.
Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 301 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 октября.