Рост продолжается: стало известно, где 17 октября зафиксированы 301 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 301 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 17 октября.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Бор (+1), Верховье (+1), Ларьян (+1).
Волосовский район: Волосово (+6), Бегуницы (+2), Курковицы (+1), Терпилицы (+2), Калитино (+1), Арбонье (+1).
Волховский район: Волхов (+11), Новая Ладога (+1).
Всеволожский район: Мурино (+19), Всеволожск (+10), Кудрово (+14), Новое Девяткино (+3), Янино-2 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), им. Морозова (+2), Старая (+3), Токсово (+2), Романовка (+2), Бугры (+2), Агалатово (+1), им. Свердлова (+2), Углово (+1), Ненимяки (+1), Токкарии (+2), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+17), Глебычево (+1), Рощино (+1), Советский (+1), Лужайка (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+4), Высоцк (+1), Возрождение (+1), Свободное (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+15), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Большие Колпаны (+3), Новый Свет (+1), Красницы (+2), Пустошка (+1), Большое Верево (+1), Красницы (+1), Большая Ивановка (+1), Коммолово (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+10), Югантово (+1), Великино (+1), Ивангород (+3).
Киришский район: Кириши (+15), Пчева (+1), Березняк (+1).
Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Назия (+1), Путилово (+2), Муя (+1), Горка (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Алеховщина (+1).
Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+1), Новогорелово (+1), Горбунки (+1), Лебяжье (+1), Разбегаево (+1), Малые Горки (+1), Копорье (+1), Кипень (+1), Малое Карлино (+1).
Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Заклинье (+2), Скреблово (+1), Низовская (+1), Приозерный (+1), Мшинская (+2.)
Подпорожский район: Подпорожье (+4).
Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1), Севастьяново (+1), Кузнечное (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Починок (+1), Ларионово (+1), Красноозёрное (+1), Запорожское (+2).
Сланцевский район: Сланцы (+11).
Тихвинский район: Тихвин (+1), Шугозеро (+1), Красава (+1).
Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+5), Тельмана (+3), Никольское (+2), Ульяновка (+2), Федоровское (+1), Сельцо (+1), г. Любань (+1), п. Любань (+1),