В сети появился трейлер нового «Бэтмена»

Студия Warner Bros. Pictures выложила трейлер очередного фильма из вселенной DC. Нового «Бэтмена» сыграет Роберт Паттинсон.

Фильм снял Мэтт Ривз, причастный к таким проектам, как «Монстро» и «Планета обезьян: Революция».

В трейлере можно увидеть кроме «Бетмена» еще несколько основных персонажей из вселенной. Например, «Женщина-кошку», «Пингвина» и «Загадочника.

Фильм собрал довольно звездный состав. Так, кроме Паттинсона, в «Бэтмене» сыграли Селина Кайл, Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Энди Серкис и многие другие.

На экраны кинотеатров фильм выйдет 3 марта 2022 года.