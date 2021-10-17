Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10

Наши парни увозят домой Аегис и 18 млн долларов призовых.
Такого не было еще никогда! Команда из России впервые победила на самом легендарном турнире по дисциплине Dota 2 — The International 10.
Они вышли из сетки лузеров и прошли самые лучшие и сильные команды. Ребята впервые на The International и смогли одержать заслуженную побуду в матче против китайской PSG.LGD со счетом 3-2 в нашу пользу.
От всей души поздравляем наших парней и желаем дальнейших побед!
Источник: twitch.tv
Источник: twitch.tv
Источник: twitch.tv
Источник: twitch.tv
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