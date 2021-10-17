Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10

Наши парни увозят домой Аегис и 18 млн долларов призовых.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Такого не было еще никогда! Команда из России впервые победила на самом легендарном турнире по дисциплине Dota 2 — The International 10.

Они вышли из сетки лузеров и прошли самые лучшие и сильные команды. Ребята впервые на The International и смогли одержать заслуженную побуду в матче против китайской PSG.LGD со счетом 3-2 в нашу пользу.

От всей души поздравляем наших парней и желаем дальнейших побед!

Источник: twitch.tv Источник: twitch.tv Источник: twitch.tv Источник: twitch.tv