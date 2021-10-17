Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10

Автор: Александр Селиванов
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Такого не было еще никогда! Команда из России впервые победила на самом легендарном турнире по дисциплине Dota 2 — The International 10.

Они вышли из сетки лузеров и прошли самые лучшие и сильные команды. Ребята впервые на The International и смогли одержать заслуженную побуду в матче против китайской PSG.LGD со счетом 3-2 в нашу пользу.

От всей души поздравляем наших парней и желаем дальнейших побед!

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Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10 Чемпионаты, Турниры по Dota 2, Турниры, Спорт в России, Спорт в мире, спорт, Россияне, Россия, мир, Китай, Киберспорт в России, Киберспорт в мире, киберспорт, европа, Азия, Dota 2Источник: twitch.tv
Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10 Чемпионаты, Турниры по Dota 2, Турниры, Спорт в России, Спорт в мире, спорт, Россияне, Россия, мир, Китай, Киберспорт в России, Киберспорт в мире, киберспорт, европа, Азия, Dota 2Источник: twitch.tv
Российская команда Team Spirit выиграла самый престижный турнир по Dota 2 The International 10 Чемпионаты, Турниры по Dota 2, Турниры, Спорт в России, Спорт в мире, спорт, Россияне, Россия, мир, Китай, Киберспорт в России, Киберспорт в мире, киберспорт, европа, Азия, Dota 2Источник: twitch.tv
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