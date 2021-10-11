Сборная России по борьбе заняла первое место на Чемпионате мира по общему числу медалей

Чемпионат мира проходил 2-10 октября в столице Норвегии – Осло. Сборная России по борьбе заняла первое место по общему числу медалей, получив 18 наград.

Российские спортсмены заработали четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей.

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Первое место в командном зачете заняла команда Ирана (7+3+3). На втором месте представители США (5+5+5). На третьем – Япония (5+3+4).