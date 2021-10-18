Морковные реки: Александр Дрозденко показал процесс сбора урожая в Ленобласти

Сейчас в регионе проходит уборка урожая поздних сортов овощей. Александр Дрозденко рассказал в своем Instagram-аккаунте об этом процессе.

«Урожайность хорошая. Один комбайн срезает ботву, другой — убирает корнеплоды. «Дневная норма» уборки — 40 тонн овощей. Так два комбайна и два человека заменили собой ручной труд бригады из 35 рабочих», — рассказал глава региона.

Источник: Александр Дрозденко.

Он добавил, что сельскохозяйственная техника субсидируется регионом. А высокий уровень автоматизации позволяет сохранить конкурентоспособность АПК в зоне рискованного земледелия.

Напомним, что в 2020 году в Ленинградской области мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализовывались на 111 объектах на сумму почти 2 млрд руб. Ленобласть с 2009 года активно обустраивает сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.