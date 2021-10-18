Стало известно, сколько лет нужно копить на новый автомобиль жителям Ленобласти и Санкт-Петербурга

Город и область вошли в ТОП-20 регионов по скорости накопления на автомобиль.

По информации издания РИА Новости, в списке российских городов по скорости накопления на новенький личный автомобиль Санкт-Петербург занял 11-е место.

В тоже время среди регионов Ленобласть по этому показателю расположилась на 17-й строчке.

Так, ленинградцам необходимо копить на авто 7,2 года. А вот жителям Северной столицы 5,8 лет.

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Быстрее всего копят на новый автомобиль жители Чукотского автономного округа – 3,5 года, Ямало-Ненецкого автономного округа – 3,6 года – и Магаданской области – 3,9 года. Дольше всего придется копить в Кабардино-Балкарской Республике — 11,1 года.