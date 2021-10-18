Электронный паспорт появится в трех регионах России до конца 2022 года

В России вскоре начнут вводить электронные паспорта. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о сроках появления нововведений в регионах России.
— Новый электронный паспорт представят в двух видах – смарт-карты и приложении с QR-кодом. Запустить использование электронных паспортов планируется к концу 2022 года сразу в трех регионах, – сообщил Максут Шадаев в рамках заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Проект соответствующего указа уже подготовлен, его выпустят до конца 2021 года. Смарт-карта заменит сегодняшний паспорт, а на ее чип запишут все личные данные гражданина.
— При помощи приложения и внедренного в него QR-кода в отдельных случаях не придется показывать смарт-карту. Например, для подтверждения возраста при покупке алкоголя можно предъявлять QR-код, – добавил Максут Шадаев.
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15.10.2021 190