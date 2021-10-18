На портале Госуслуг появятся детские учетные записи

До конца 2022 года на портале «Госуслуги» появится возможность регистрации для детей младше 14 лет, об этом сообщил министр Минцифры Максут Шадаев.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас в стране есть много сервисов, ориентированных на детей, среди которых электронный дневник и доступ к цифровому контенту.

«До конца 2022 года мы обязательно сделаем возможным получение учётной записи на портале госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта», — рассказал Шадаева.

Сейчас дети, не достигшие возраста 14 лет, могут оформить на портале только упрощенную учетную запись. Расширенная версия доступна после получения паспорта.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти заработала новая версия «Госуслуг». Портал обзавелся упрощенным функционалом, обновленным дизайном, а также 12-ю новыми услугами.