Петербурженка решила найти новую семью для своего ребенка через соцсети

Жительница Петербурга решила отдать своего грудного ребенка «в хорошие руки» и опубликовала соответствующий пост в соцсетях.
Под фотографиями трехмесячного малыша она пишет: «Грудничок Саша ищет папу и маму». Она отмечает, что ребенок «безумно любимый и желанный», но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Написав о его здоровье и энергетической силе, женщина также рассказала о себе, пишут «Невские новости«.
Фото из соцсетей.
Большая часть пользователей осудили поступок женщины. Но есть и те, кто поддержал желание Виктории найти сыну новую семью любым способом.
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