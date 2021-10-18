Петербурженка решила найти новую семью для своего ребенка через соцсети

Жительница Петербурга решила отдать своего грудного ребенка «в хорошие руки» и опубликовала соответствующий пост в соцсетях.

Под фотографиями трехмесячного малыша она пишет: «Грудничок Саша ищет папу и маму». Она отмечает, что ребенок «безумно любимый и желанный», но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем. Написав о его здоровье и энергетической силе, женщина также рассказала о себе, пишут «Невские новости«.

Фото из соцсетей.

Большая часть пользователей осудили поступок женщины. Но есть и те, кто поддержал желание Виктории найти сыну новую семью любым способом.