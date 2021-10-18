Обмочилась во время урока: в Сосновом Бору уволили учителя, не пустившего в туалет школьницу

В Сосновом Бору из школы №2 уволили 53-летнюю учительницу математики и по совместительству завуча Александру Удальцову.

Перед этим она получила взыскание за то, что 8 октября не выпустила шестиклассницу в туалет во время урока. Школьница терпела сколько могла, а потом от безысходности справила нужду прямо в классе. Об инциденте пишет 47news.

Теперь девочка отказывается посещать школу и уже побывала у психолога и невролога. У нее диагностирован невротический синдром, назначен курс лечения. Как рассказала мать ученицы, никакой травли и шуточек со стороны одноклассников нет, наоборот они подбадривают ее.

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Александра Удальцова пришла в школу в августе 2021 года. До этого работала в комитете по образованию Сосновоборского округа. В системе образования 28 лет, имеет три высших образования.