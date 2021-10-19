Новый комфортабельный автобус пустят между Санкт-Петербургом и Таллином

Число рейсов между городами увеличат до 40 в неделю.

По информации перевозчика Lux Express, компания запустит комфортабельный автобус Lux Lounge между Санкт-Петербургом и Таллином.

Так, люксовый автобус будет совершать рейсы между городами по вторникам, четвергам и субботам при выезде выезд в 23:00, а вот обратно в 13:15.

Отмечается, что самый дешёвый билет будет стоить 1100 рублей.