Новый комфортабельный автобус пустят между Санкт-Петербургом и Таллином

Число рейсов между городами увеличат до 40 в неделю.
По информации перевозчика Lux Express, компания запустит комфортабельный автобус Lux Lounge между Санкт-Петербургом и Таллином.
Так, люксовый автобус будет совершать рейсы между городами по вторникам, четвергам и субботам при выезде выезд в 23:00, а вот обратно в 13:15.
Отмечается, что самый дешёвый билет будет стоить 1100 рублей.
Вам будет интересно
Автовокзал будет построен в Московском районе. По информации администрации Санкт-Петербурга, на Витебском проспекте, неподалёку от ст. м. «Купчино», планируется постройка двухэтажного...
19.10.2021 56