В Санкт-Петербурге построят новенький автовокзал

Автор: Александр Селиванов
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Автовокзал будет построен в Московском районе.

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Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации администрации Санкт-Петербурга, на Витебском проспекте, неподалёку от ст. м. «Купчино», планируется постройка двухэтажного автовокзала.

Новый вокзал будет включать в себя 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления.

Объект сможет обслуживать до 9600 пассажиров в сутки.

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13.10.2021 281
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