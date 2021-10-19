В Санкт-Петербурге построят новенький автовокзал

Автовокзал будет построен в Московском районе.

По информации администрации Санкт-Петербурга, на Витебском проспекте, неподалёку от ст. м. «Купчино», планируется постройка двухэтажного автовокзала.

Новый вокзал будет включать в себя 5 перронов прибытия и 12 перронов отправления.

Объект сможет обслуживать до 9600 пассажиров в сутки.