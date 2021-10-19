В Латвии с 21 октября вводится локдаун и комендантский час

На четыре недели будут закрыты учебные и развлекательные заведения, большинство магазинов.

Совет ко кризисному управлению Латвии принял решение ввести четырёхнедельный локдаун из-за низкого темпа вакцинации в стране и растущего количества заболевших коронавирусом.

— С четверга, 21 октября, на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун, — заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

19 октября состоится заседание правительства страны, на котором это решение утвердят. Планируется закрыть все магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Образовательные учреждения переведут на дистанционный формат обучения. Не будут работать все развлекательные заведения.

Помимо этого, будет введён комендантский час с восьми вечера до пяти утра. Все эти меры должны снизить нагрузку на здравоохранения, которое сейчас находится в критическом состоянии.

Вам будет интересно В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест Система начтет свою работу 1 ноября. По информации администрации Санкт-Петербурга, в городе с 1 ноября на мероприятия и общественные места можно... 19.10.2021 56