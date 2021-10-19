Apple представила салфетку для дисплеев за 1990 рублей

В интернет-магазине Apple в продаже появилась салфетка для очистки дисплея. В ассортимент ее добавили после завершения презентации 18 октября.

Аксессуар из неабразивного материала продают за 1990 рублей. Цена указана на сайте онлайн-магазина. В США он стоит 19 долларов, или 1350 рублей.

— Салфетка <…> быстро и качественно очистит любой дисплей Apple, в том числе из стекла с нанотекстурой, — отмечено в анонсе.

Доставить ее обещают за одну-две недели.