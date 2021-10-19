«Его уже искали»: Рассказываем все, что известно о смерти киберспортсмена Алексея Малышева в Никольском

Как сообщал ivbg.ru, 17 октября 23-летнего Алексея Малышева обнаружили в луже крови, без обуви и по пояс голым возле гаражей в Никольском Тосненского района. Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапочки. Молодого человека доставили в больницу, но спасти не смогли.

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Обстоятельства обнаружения Малышева и состояние его тела

О полураздетом теле, лежащем в луже крови у гаража возле дома № 36 по Зеленой улице в Никольском, в полицию сообщили 17 октября в 12:23. Очевидец описал пострадавшего так: «Голый по пояс мужчина 30-35 лет». Пострадавший был еще жив.

На место прибыли оперативники, кинолог с собакой и руководители тосненского отделения МВД. Сотрудники полиции установили личность мужчины – им оказался 23-летний Алексей Малышев, капитан студенческой команды Политехнического университета им. Петра Великого по киберспорту.

Пострадавшего госпитализировали в Центральную районную больницу Гатчины, где он скончался, несмотря на усилия медицинского персонала. Врачи диагностировали несовместимую с жизнью сочетанную травму (повреждение двух и более частей тела, систем внутренних органов – прим. ivbg.ru), сильную кровопотерю, повреждения губы и глаза, кровоподтеки на теле, сотрясение головного мозга, которое привело к отеку.

С места обнаружения тела изъяли и отправили на экспертизу две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки, куртку.

Пока полицейские работали на месте, а врачи пытались спасти Малышева в больнице – все это время молодого человека искали.

Малышева уже искали

В полицию обратился человек, представившийся другом погибшего. О смерти Малышева он еще не знал, но сообщил, что накануне Алексей распивал алкогольные напитки с друзьями. Последний раз они его видели, когда он вышел на улицу, чтобы заказать такси до дома в Новой Ижоре. В этот момент он был нетрезв.

После этого Алексей длительное время не появлялся онлайн. На звонок по его номеру ответил незнакомец, который сообщил, что нашел мобильный телефон и готов его вернуть за 20 тысяч рублей. После этого друг Малышева обратился в полицию, чтобы узнать, не был ли тот задержан.

Обратившегося пригласили в отделение, где он по фотографии с места обнаружения опознал своего знакомого.

Руководитель направления PolyCyber Политехнического университета им. Петра Великого Максим Паньков находит обстоятельства смерти Малышева странными. Припомнить врагов, которые могли бы поспособствовать гибели Алексея, Паньков тоже не смог.

Известно, что за некоторое время до обращения в полицию очевидца, в службу спасения поступил сигнал о групповой драке в Никольском. Изучается возможная связь между этими происшествиями.