Ранее ivbg.ru сообщал, что в ночь на 17 октября в Никольском Тосненского района Ленобласти возле гаражей нашли в луже крови, без обуви и по пояс голым киберспортсмена Алексея Малышева.

Молодого человека доставили в больницу, но спасти не смогли. Было установлено, что причиной смерти стали травмы, полученные в результате жестокого избиения. Было возбуждено уголовное дело. Ivbg.ru ранее рассказывал подробности произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по подозрению в смертельном избиении 23-летнего киберспортсмена задержали троих жителей города Никольское в возрасте от 30 до 33 лет.

По данным ведомства, погибший в эту ночь был у друзей. Около 4 часов утра он покинул их квартиру, перед этим вызвав такси. На улице он разговорился с тремя подвыпившими незнакомцами, после чего сел к одному из них в «ГАЗель».

Вам будет интересно «Его уже искали»: Рассказываем все, что известно о смерти киберспортсмена Алексея Малышева в Никольском Как сообщал ivbg.ru, 17 октября 23-летнего Алексея Малышева обнаружили в луже крови, без обуви и по пояс голым возле гаражей в Никольском Тосненского района. Рядом... 19.10.2021 45

Уже в салоне новые знакомые избили киберспортсмена, погрузили в багажник и отвезли на старое Никольское кладбище. Там вытащили его из машины и продолжили избивать до потери сознания. После просто уехали.

Спустя некоторое время задержанные вернулись и, убедившись, что киберспортсмен еще дышит, погрузили его в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в 100 метрах от больницы и выбросили там. Загнав «Газель» в гараж, злоумышленники разошлись по домам.

Предполагаемых убийц передали следователям.