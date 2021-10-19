ЦБ выпустил в обращение памятные монеты с героями мультфилтма «Маша и Медведь»

Банк России выпустил в обращение памятные монеты, на которых изображены персонажи российского мультфильма «Маша и Медведь».

Так, банк выпустил три типа монет: серебряную номиналом в три рубля с логотипом Санкт-Петербургского монетного двора и еще две из недрагоценных металлов с бесцветным и цветным покрытием номиналом в 25 рублей.

Трехрублевые монеты будут выпущены тиражом 7 тыс. штук, бесцветные 25-рублевые — тиражом 850 тыс., цветные — 150 тыс.

На монетах изображена персонажи известного российского мультсериала — девочка Маша и ее друг, бывший цирковой Медведь. Они стоят на фоне комнаты в доме Медведя, где веселая девочка любит проводить все свое свободное время.