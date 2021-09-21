Если граждане будут вкладываться в инвестиционные инструменты, они не только накопят на пенсию, но и поддержат экономику, считает первый зампред Центробанка.

Выступая на расширенном заседании комитета Совета федерации по экономической политике, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что государству уже «немножко поздно» помогать нынешним пенсионерам.

По словам чиновника, вместо того чтобы помогать россиянам, уже вышедшим на пенсию, государству стоит стимулировать граждан до выхода на пенсию, причем стимулировать их не полагаться на государство, а рассчитывать на собственный капитал, сформированный человеком в течение жизни.

Как считает Швецов, если человек вышел на пенсию и полагается полностью на государство – это называется «социализм», тогда как если гражданин рассчитывает на свои силы, формирует свой капитал и готовит себе хороший пенсионный проект, это уже настоящий «капитализм».

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Как считает Швецов, государству стоит не просто агитировать и стимулировать россиян к накоплениям, но и донастраивать пенсионные институты. Они и так уже очищены от недобросовестных игроков, и уже могут приносить пользу как гражданам, так и экономике страны.