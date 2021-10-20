В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние — фото и видео

Над Ладожским озером и Всеволожским районом ночью наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Всеволожским районом и Ладожским озером в разных точках Ленобласти. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
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