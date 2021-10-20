В Ленобласти выявили 308 новых зараженных коронавирусом на 20 октября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 308 человек.
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13.10.2021 348
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+8), Коли (+1), Большой Двор (+1).
- Волосовский район: Волосово (+7), Извара (+1), Торосово (+2), Калитино (+2), Ямки (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Ахматова Гора (+1), Мякинкино (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+17), Кудрово (+15), Янино-1 (+8), Янино-2 (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+3), Осельки (+1), пгт. Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+5), Вартемяги (+1), Романовка (+6), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Павлово (+1), Рахья (+1), Лупполово (+2), Ёксолово (+1), СНТ Лотос (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+21), Каменногорск (+1), Кондратьево (+2), Каменка (+1), Ильичёво (+1), Харитоново (+2), Лесогорский (+1), Возрождение (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+18), Тайцы (+2), Вырица (+1), Батово (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+2), Старые Низковицы (+1), Новый Учхоз (+1), Сяськелево (+1), Покровка (+1), Карташевская (+1), Мины (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Усть-Луга (+1), Ивангород (+4).
- Киришский район: Кириши (+22).
- Кировский район: Шлиссельбург (+5), Назия (+1), Пухолово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+10).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Новоселье (+1), Низино (+1), Аннино (+1), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+3), Пеники (+1), Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Толмачёво (+2), Жельцы (+1), Тёсово-4 (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+7), Грибановская (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+6), Петровское (+2), Снегиревка (+2), Кузнечное (+2), Починок (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+9), Черновское (+1), Гусева Гора (+1), Сижно (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+17).
- Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Ульяновка (+1), Тарасово (+1), Любань (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Войскорово (+2).