Продлевать линию трамвая во Всеволожск могут начать уже в 2022 году

Об этом сообщили на форуме Smart Transport в Санкт-Петербурге.
По словам гендиректора ООО «ТКК» Сергея Окутина, новый маршрут позволит связать Ленобласть и Санкт-Петербург.
Трамвайна линия начнется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и будет протянута до Всеволожска.
На реализацию продления трамвайной линии «Чижика» потребуется порядка 15 миллиардов рублей.
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19.10.2021 147