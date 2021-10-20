Продлевать линию трамвая во Всеволожск могут начать уже в 2022 году

Об этом сообщили на форуме Smart Transport в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора ООО «ТКК» Сергея Окутина, новый маршрут позволит связать Ленобласть и Санкт-Петербург.

Трамвайна линия начнется в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и будет протянута до Всеволожска.

На реализацию продления трамвайной линии «Чижика» потребуется порядка 15 миллиардов рублей.