Россиянам назвали товары, которые в ближайшее время не подорожают

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова перечислила товары, на которые в ближайшее время не прогнозируется рост цен.

Это связано с переизбытком продуктов на рынке или по причине падения спроса со стороны населения, пишет «Прайм».

Первыми в списке стали яблоки. Они не подорожают благодаря высокому урожаю этого года.

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В этом списке также стройматериалы. Эксперт объяснила, что у большинства производителей скопились излишки нераспроданного товара из-за высоких цен, которые наблюдались ранее.

Кроме этого, в связи с тем, что в России закончился туристический сезон стоимость заселения в пансионаты и санатории тоже не будет расти. Однако по мере приближения новогодних праздников цены снова пойдут вверх.

Ранее Минэконом России назвал товары, которые сильнее всего подорожают до конца года.