Кот-наркокурьер сбежал от фсиновцев в Ивановской области

Опасный преступник пытался проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4.

Источник: https://t.me/bbbreaking Источник: https://t.me/bbbreaking

По информации издания РИА Новости, сотрудники колонии поймали у учреждения кота, который пытался проникнуть в колонию.

В ошейнике наркокурьера было 5,21 грамма марихуаны.

Когда с кота сняли ошейник, он тут же сбежал.