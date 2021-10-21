Кот-наркокурьер сбежал от фсиновцев в Ивановской области

Опасный преступник пытался проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4.
Источник: https://t.me/bbbreaking
Источник: https://t.me/bbbreaking
По информации издания РИА Новости, сотрудники колонии поймали у учреждения кота, который пытался проникнуть в колонию.
В ошейнике наркокурьера было 5,21 грамма марихуаны.
Когда с кота сняли ошейник, он тут же сбежал.
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08.08.2021 559