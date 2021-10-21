Кот-наркокурьер сбежал от фсиновцев в Ивановской области

Автор: Александр Селиванов
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Опасный преступник пытался проникнуть с марихуаной на территорию исправительной колонии №4.

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Кот-наркокурьер сбежал от фсиновцев в Ивановской области УФСИН в России, Россияне, Россия, Правоохранительные органы России, полиция, полицейские, наркотики, Курьеры, коты, Ивановская область, животные, Домашние животные в РоссииИсточник: https://t.me/bbbreaking

По информации издания РИА Новости, сотрудники колонии поймали у учреждения кота, который пытался проникнуть в колонию.

В ошейнике наркокурьера было 5,21 грамма марихуаны.

Когда с кота сняли ошейник, он тут же сбежал.

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08.08.2021 559
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