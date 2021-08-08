Ученые выяснили, почему кошки могут лечить людей

Ветеринары обнаружили сходство геномов человека и кошки. По их мнению, пушистые питомцы являются более подходящими кандидатами для изучения человеческих болезней.

Как показало исследование ветврача Лесли Лайонс из Университета Миссури, у человеческого генома довольно много общего с кошачьим. Причем сходств значительно больше, чем у человека с мышами или собакой.

По словам специалиста, кошка лучше других животных, не считая приматов, подходит для тестирования лекарств и изучения болезней человека.

Ветврач отметил, что работа с приматами обходится дорого. Кошки более доступны для исследований, чтобы понять геном человека.

Дело в том, что особенность кошачьего генома заключается в схожести с интервалами между клетками ДНК человека. Кроме того, изучение их генома позволит узнать больше о некодирующей ДНК, занимающей 95% человеческой.

Автор исследования считает, что, изучая кошек, можно разобраться с генетической «темной материей» человека и расшифровать происходящие в организме спорные процессы.

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Помимо этого, внимание к геному кошек будет полезно и для самих животных, поскольку их болезни изучены намного меньше, чем заболевания мышей и собак. Новые исследования позволят обеспечить кошкам более здоровую и долгую жизнь.