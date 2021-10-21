В России зафиксировали новые максимумы по числу заболевших и умерших от COVID-19 за сутки

В России за последние сутки коронавирус обнаружили у 36 339 человек – это новый максимум. Вчера их было 34 073, сообщает оперштаб.

Темп прироста сейчас составляет 0,45%. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 8 131 164 человека.

Также установлен новый максимум по числу смертей — 1 036. Днем ранее — 1028. Таким образом, количество смертей выросло до 227 389.

В Ленобласти за последние сутки выявлены 311 новых заражения COVID-19. Напомним, с 15 ноября жителям региона для входа в театры, кино, бассейны и фитнес-залы необходимо предоставить QR-код или отрицательный ПЦР-тест не больше 72 часов.