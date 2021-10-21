Матвиенко: у власти был большой соблазн ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе выступления на Европейской конференции глав парламентов заявила, что у российских властей был «большой соблазн» ввести в России обязательную вакцинацию от коронавируса, но такой вариант был отвергнут.

Она отметила, что Россия, как и другие страны, столкнулась с проблемой нежелания части населения вакцинироваться.

«Конечно же, у власти был большой соблазн пойти самым простым путем — ввести обязательную вакцинацию, но мы не пошли по этому пути, оставив возможность каждому добровольно принимать решение. Убеждаем, разъясняем, а главное — формируем доверие. Мне кажется, на этом сложном этапе крайне важно сформировать доверие. В результате сейчас темпы вакцинации ежедневно растут», — рассказала Матвиенко.

Она также добавила, что с начала пандемии Россия перешла на новый формат работы системы здравоохранения. Удалось существенно увеличить объемы диагностики и обеспечить население лекарствами и средствами индивидуальной защиты.