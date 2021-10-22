Российские производители колбас и сосисок предупредили о повышении цен на 7-20 процентов

Порядка десяти крупнейших российских производителей колбас и сосисок обратились к ритейлерам с предупреждением о росте цен на продукцию. По их словам, подорожание составит 7-20%.
Как пишут «Известия» со ссылкой на представителей рынка, подорожание ожидается в период с конца октября до начала ноября.
— За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары, — приводит издание слова представителя торговой сети «Верный».
Что касается причин, то рост цен на мясную продукцию связан с увеличением расходов на производство, в том числе, с подорожанием упаковки, а также моющих средств. Кроме того, вырастет стоимость яичного меланжа и самого мяса.
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12.10.2021 410