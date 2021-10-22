Школьники из Ленобласти получат до 240 000 рублей за победу во Всероссийской олимпиаде

В 2020-2021 годах призерами и победителями Всероссийской олимпиады школьников стали четверо учеников Ленинградской области. Губернаторская премия для победителей составляет 240 000 рублей, для призеров – 120 000 рублей.

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В дисциплине «Искусство» призером стала Валерия Бирлова из Кузьмоловской средней общеобразовательной школы № 1. По «Экологии» – Джамила Джалилова из Сертоловского центра образования № 2.

В дисциплине «Технологии» стала призером София Усарова из средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 3 во Всеволожске. По «Немецкому языку» победила Мария Фащевская из Центра образования «Кудрово».

Всего во Всероссийской олимпиаде принимают участие более 6 млн школьников ежегодно. Она проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа имеют право поступления в вузы без вступительных испытаний.