Мэр Москвы Собянин: QR-коды вводятся, чтобы люди постепенно привыкли к вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причины введения в столице дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

В частности, градоначальник сообщил, на что конкретно направлены QR-коды и в чем смысл нерабочих дней.

Так, по словам Собянина, QR-коды вводятся, чтобы люди постепенно привыкли к вакцинации, а нерабочие дни дают срочный разрыв цепочек заболеваемости, передаёт РИА Новости. Мэр отметил, что это принципиально разные вещи.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе заседания с правительством страны одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в России. При этом лидер страны отметил, что главы регионов могут сделать дополнительные нерабочие дни. Так, в Москве объявили досрочные нерабочие дни. Они начнутся в следующий четверг, 28 октября.