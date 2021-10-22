Вакцинация от COVID-19: Отвечаем на самые волнующие вас вопросы – коротко, четко с доказательствами

Пренебрежительное отношение к СОVID-19 стоило человечеству миллионов жизней. Еще миллионы продолжают умирать ежедневно. Смертность в России в 2021 году достигла максимума за всю историю страны. Антирекорды по смертям происходят ежедневно.

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В регионах вводят qr-коды для вакцинированных и переболевших, без которых невозможно посещение общепита, магазинов, массовых мероприятий (в зависимости от региона). Возможностей и пространства для маневра у невакцинированных людей становится все меньше.

Поэтому многие хотят вакцинироваться и/или ревакцинироваться. Но вопросы все еще есть. Вот ответы.

Содержание (нажать, чтобы сразу перейти к ответу):

Делать ли прививку, если переболела (а) COVID-19?

Спустя полгода после болезни нужно вакцинироваться. Если вы не обращались к врачу и не уверены, что болели именно COVID-19 – вакцинируйтесь прямо сейчас.

По ссылкам далее пруфы – соответствующие рекомендации профильных ведомств США, Великобритании, Германии, Индии, Канады.

В этих странах другие вакцины, и у них все по-другому

Рекомендации касаются и аденовирусных вакцин. «Спутник V» – аденовирусная вакцина.

Сколько ждать после болезни, чтобы вакцинироваться?

Перед вакцинацией нужно выздороветь. В ВОЗ считают, что для недавно переболевших людей вакцинацию можно отложить на полгода, ведь по статистике случаи повторного заболевания переболевших в этот промежуток редки (но случаются). С этой теорией согласна Комиссия по вакцинам Германского Института Коха.

Что делать, если я заболел (а) между первым и вторым уколом?

Второй укол все равно следует сделать, но после выздоровления. В этом случае ваш график вакцинации нужно уточнить у вашего врача.

Насколько велик риск заболеть второй раз, если не сделать прививку после болезни?

Шанс заболеть «обычным» штаммом COVID-19 небольшой. Но совершенно точно повторные заражения новыми вариантами коронавируса (которые часто выявляют, вот, например, недавняя новость ivbg.ru) будут встречаться все чаще (пруф 1, пруф 2, пруф 3, пруф 4).

У меня высокие антитела, зачем мне прививаться?

На фоне выявления новых штаммов, мутации вируса и особенностей каждого конкретного организма (возраста, износа тех или иных внутренних органов и пр.) даже биологи на 100% не уверенны в коэффициентах защиты того или иного уровня антител.

Просто вакцинируйтесь спустя полгода после болезни.

Я планирую завести детей. Безопасно ли мне вакцинироваться?

Да, безопасно.

Нужно вакцинироваться, если я уже беременна?

ПРОЧИТАЙТЕ ВЕСЬ ТЕКСТ НИЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Цитата из противопоказаний для вакцинации «Спутником V».

«- беременность и период грудного вскармливания. Важно: как сообщил глава команды разработчиков «Спутника V» академик Александр Гинцбург, в самое ближайшее время планируется внести дополнения к инструкции, разрешающие вакцинацию беременных;»

Обращаем внимание на текст после слова «Важно».

Далее вот здесь результаты исследований, когда женщины получили вакцину, будучи беременными. «Повышения частоты нежелательных явлений» не зафиксировано.

Эксперты ВОЗ не включают беременность в список общих противопоказаний, однако уточняют, что для разных вакцин могут существовать дополнительные ограничения.

В частности вы, уважаемый читатель, скорее всего, живете в России, и будете прививаться российской вакциной. Согласно рекомендации ВОЗ, лучше обсудить этот вопрос с врачом, поскольку медицинское вмешательство должно быть оправданным, а состояние организма в каждом конкретном случае разное.

Поэтому при принятии решения руководствуйтесь тем, в каком окружении вы находитесь.

Если у вас есть возможность перенести беременность в самоизоляции, убедите сделать прививку всех ваших близких, которые с вами контактируют.

Если вы часто бываете в обществе, например, работаете с людьми в закрытом помещении или часто передвигаетесь на метро – посоветуйтесь с врачом (!) на предмет вакцинации. Самостоятельно решение о вакцинации не принимайте.

У меня диабет / аутоиммунные заболевания / онкология. Нужно ли вакцинироваться?

Если нет аллергии и гиперчувствительности на компоненты вакцины, если не было истории анафилактического шока, то, скорее всего, да. Известный пример – главный редактор «Эха Москвы» Алексей Алексеевич Венедиктов вакцинировался, будучи диабетиком.

Ознакомьтесь с противопоказаниями и посоветуйтесь с врачом. А если врач будет вас отговаривать вакцинироваться, обязательно уточните во всех подробностях, почему. Самостоятельно решение о вакцинации не принимайте.

Не болел (а), ранее уже закончил (а) полный курс вакцинации. Когда нужно ревакцинироваться?

Однозначного ответа мировая наука не дает.

На момент подготовки публикации в ВОЗ, основываясь на всем, что сейчас известно о COVID-19, близких вирусах и работе иммунной системы, считают, что можно ревакцинироваться через полгода-год.

Однако медицинское вмешательство должно быть оправданным. У редакции ivbg.ru нет ответа на этот вопрос.

Я прививался (лась) «Спутник V». Чем ревакцинироваться?

Во-первых, смотрим предыдущий пункт.

При прочих равных имеет смысл сделать выбор в пользу «Спутника V». Вакцина изучена. Кроме того, ivbg.ru недавно сообщал, что «Спутник V» может быть одобрен ВОЗ уже в 2021 году.

Почему именно «Спутник V»? Я не доверяю этой вакцине по ряду причин, и она пока еще не одобрена ВОЗ

Если есть возможность выбрать признанные ВОЗ, ЕМА и FDA мРНК вакцины – выбирайте их. Если такой возможности нет, выбрать «Спутник V», который все равно рано или поздно одобрят – просто эффективная стратегия.

В вакцине «Спутник V» нет ничего принципиально особенного по сравнению с зарубежными вакцинами. О «Спутнике» вышли две публикации в The Lancet (Фазы I/II, Фаза III). За побочными эффектами от его применения очень пристрастно наблюдали в странах Южной Америки и не обнаружили ничего неожиданного. Вот данные по Аргентине. Вот данные по Сан-Марино.

На момент подготовки публикации Россия ежедневно бьет антирекорды по количеству заболевших и умерших. Перед нами стоит вопрос не в выборе вакцины, а в жизни или смерти. Можно однозначно утверждать, что польза от «Спутника V» многократно превосходит риски отказа от него.

Почему в России нет зарубежных вакцин?

В России действует правило, согласно которому при госзакупках определенных товаров будут отклонять все заявки из иностранных государств, если подано не менее двух предложений на поставку товаров из стран ЕАЭС.

Помимо «Спутник V» в России зарегистрированы, например, «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Поэтому зарубежный производитель вакцин не может претендовать на государственные закупки. Соответственно, зарубежный производитель не имеет экономических стимулов для испытаний своих вакцин в России.

«Спутник V» не признан в Европе, а значит бесполезен для туристов

Зато привившиеся «Спутником V» имеют все шансы дожить до того момента, когда границы государств вновь откроют для всех.

Неизвестно, какие долговременные последствия имеет «Спутник V», и как он отразится на моей жизни через 10 лет

Во-первых, чтобы размышлять в долгосрочной перспективе, что будет завтра, нужно пережить пандемию COVID-19 сегодня.

Во-вторых, размышляя в долгосрочной перспективе, более эффективно сравнивать последствия вакцинации не с тем, как было до пандемии, а с долгосрочными последствиями от COVID-19. Еще не известно, на сколько лет или даже десятков лет сократиться ваша жизнь просто от перенесенного вируса.

Редакция ivbg.ru писала, как СОVID-19 влияет на психику и сокращает жизнь даже после выздоровления, даже когда самого вируса, вызвавшего его, в организме давно нет. Ознакомьтесь для полноты картины в долгосрочной перспективе.

Люди болеют и после прививки, какой смысл от нее?

Ни одна из вакцин от СОVID-19 в мире не имеет 100% эффективности. Часть вакцинированных любой вакциной заболеет.

На самом деле эффективность вакцины – это то, насколько у вакцинированных людей снижается риск заболеть по сравнению с невакцинированными. Пруф здесь. Эффективность «Спутника V» – свыше 91 %. Вероятность того, что вы заболеете – в среднем менее 10 %. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в более легкой форме.

Таким образом, вакцинация в прямом смысле слова в десятки раз снижает вероятность, что лично вы или ваши родные пополните статистику суточной смертности от СОVID-19.