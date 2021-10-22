У ЖК «Лампо» сменился застройщик

Банку «Дом.рф» перешли права застройщика для ЖК «Лампо» компании «Петрострой». Летом 2021 года кредитная организация привлекла на объект подрядчика и возобновила строительные работы.

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По словам зампреда правительства Ленинградской области Евгения Барановского, это первый случай, когда кредитор забирает объект, который строился с использованием эскроу-счетов.

«Нас уверили, что соблюдение интересов и прав граждан имеет высший приоритет для нового застройщика. Мы со своей стороны находимся в постоянном контакте с кредитной организацией и в оперативном порядке решаем все вопросы, требующие нашего согласования», – рассказал Евгений Барановский

Дочерняя структура застройщика «Петрострой» реализовывала квартиры по договорам с обещанием «перевода на эскроу» и строила ЖК «Лампо» по проектному финансированию компании «Дом.рф». Как отметили, в банке наличие в таких действиях состава преступления проверяют правоохранительные органы.